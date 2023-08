L armo del canottaggio con il vogatore in ginocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L armo del canottaggio con il vogatore in ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CANOA CANADESE

Significato/Curiosita : L armo del canottaggio con il vogatore in ginocchio

Le mani. in senso più specifico si usa il termine canoa per indicare la sola canoa di tipo canadese. la parola è di origine caribica: nella lingua dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

