Barca da canottaggio - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : IOLE

Significato/Curiosita : Barca da canottaggio

Tenere in equilibrio la barca, ponendo al tempo stesso il massimo dello sforzo nei remi, è una dote essenziale per il canottaggio. le imbarcazioni, in origine... Lo iòle o iòlo (talvolta citata anche come jole, nome derivato dal tedesco jölle o dal francese: yole), è un natante di legno a remi veloce e dalla forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

