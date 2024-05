La Soluzione ♚ Lo spazio percorso dal proiettile La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GITTATA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo spazio percorso dal proiettile. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo spazio percorso dal proiettile: National rifle association pp.67-69 isbn=0-935998-34-9 ^ spazio di testa e percorso libero del proiettile, su earmi.it. ruggero pettinelli, cos'è l'headspace... La gittata è la distanza longitudinale percorsa da un corpo lanciato in aria, avente quindi velocità con componente vettoriale in ascissa e in ordinata. In campo militare, la gittata di un'arma (o portata) corrisponde alla distanza massima cui un'arma può colpire un bersaglio.

Altre Definizioni con gittata; spazio; percorso; proiettile;