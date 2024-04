La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una salsa rossa usata dal barman. TABASCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Simona Tabasco (Napoli, 5 aprile 1994) è un'attrice italiana. È nota soprattutto per il ruolo di Lucia nella seconda stagione della serie televisiva The White Lotus (2022), per la quale si è aggiudicata lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica e ha ricevuto la candidatura al Premio Emmy nella sezione migliore attrice non protagonista in una serie drammatica.

Tabasco m

(botanica) tabasco (peperoncino) (gastronomia) tabasco

Sillabazione

Ta | bas | co

Pronuncia

IPA: /ta'basko/