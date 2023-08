Il Gellio erudito latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Gellio erudito latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AULO

Significato/Curiosita : Il gellio erudito latino

Disambiguazione – "gellio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gellio (disambigua). aulo gellio (in latino: aulus gellius; roma, 125... aulo è un nome proprio di persona italiano maschile. femminili: aula continua il praenomen romano aulus, di origine dubbia; tra le ipotesi formulate in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Gellio erudito latino : gellio; erudito; latino; L erudito toscano che forniva i libri ai de Medici; Un erudito arrogante; Colto, erudito ; Scrisse una celebre racolta in latino di fatti e detti memorabili; Scrisse commedie in latino ; Il poeta latino della Tebaide; Insieme in latino ; Caso latino in breve;

Cerca altre Definizioni