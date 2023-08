Avviare un congegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avviare un congegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCENDERE

Significato/Curiosita : Avviare un congegno

Definitivo, da avviare in un lotto pilota ed infine alla produzione in serie. il termine — prevalentemente utilizzato in riferimento a congegni, macchinari... Indica in quale periodo dell'anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. i sindaci dei comuni...