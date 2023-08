Aereo che trasporta carburante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aereo che trasporta carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AVIOCISTERNA

Significato/Curiosita : Aereo che trasporta carburante

Farlo su wikinotizie. non aggiungere speculazioni alla voce. italia trasporto aereo s.p.a., commercialmente conosciuta come ita airways, è la compagnia... Il rifornimento in volo è una tecnica che permette di trasferire combustibile da un velivolo, chiamato "aerocisterna", ad un altro mentre entrambi sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

