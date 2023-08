Università di Parigi risalente al 1257 fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Università di Parigi risalente al 1257 fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SORBONNE

Significato/Curiosita : Universita di parigi risalente al 1257 fra

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parigi (disambigua). parigi (afi: /pa'rii/; in francese paris, pronuncia /pai/; con riferimento... Università di parigi. disambiguazione – "sorbonne" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sorbonne (disambigua). coordinate: 48°50'55n 2°20'36e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

