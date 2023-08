Tenere uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenere uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASSIEMARE

Significato/Curiosita : Tenere uniti

Era consuetudine tenere la sinistra per poter meglio impugnare la lancia con la mano destra. il primo documento sull'obbligo di tenere la sinistra risale... Dell'integrazione di sistemi. il compito del system integrator è quello di assiemare e far dialogare impianti diversi tra di loro allo scopo di creare una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tenere uniti : tenere; uniti; Adatti a contenere ; Possono contenere letti; Reticolato per sostenere linee elettriche; È sufficiente per ottenere la promozione; Coltivano i moti dell animo con appassionata tenere zza; Il ministro degli Esteri negli Stati uniti ; In una nazione sono arabi e uniti ; Il più nordico degli Stati uniti ; SpA : Italia = : Stati uniti ; Lo fanno i bimbi uniti in cerchio;

Cerca altre Definizioni