Può formarsi in una calza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può formarsi in una calza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BUCO

Significato/Curiosita : Puo formarsi in una calza

000 metri, detta decitex. nelle calze da donna ad una bassa danaratura corrisponde in genere una calza trasparente (velata), ad un'alta danaratura un effetto... In astrofisica, un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso (ovvero, una regione dello spaziotempo con una curvatura talmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Può formarsi in una calza : formarsi; calza; Il graduale formarsi di un opera nella testa del suo creatore; Può formarsi sulla guancia sorridendo; Secondo Diodoro Siculo era un re egizio capace di trasformarsi in una qualsiasi creatura vivente; Uniformarsi all opinione corrente; Può formarsi sui muri umidi; Può formarsi nel soffitto; Informarsi minuziosamente; In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo; Uniformarsi all opinione corrente; Conformarsi controvoglia; calza ture che si portano senza calze; calza ture casalinghe; calza tura da montagna con suola a carrarmato; calza ture di protezione; Non rinviabile oppure incalza nte; calza ture di tipo militare; Una tipica calza tura aperta estiva; Si infila con il calza nte; Non si calza no in città; Ritmo rapido e incalza nte del canottaggio;

Cerca altre Definizioni