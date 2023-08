Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERIGONI

Significato/Curiosita : Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla

Composta dai primi due verticilli, è detta perianzio quando i due verticilli sono ben differenziati in calice e corolla. il perianzio può svolgere una semplice... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il perigonio è l'involucro esterno, che racchiude la parte sessuale del fiore, nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla : fiori; sono; involucri; differenziati; calice; corolla; Recipienti per fiori ; Organi dei fiori che ricevono il polline; Ha bei fiori penduli; Vistosi fiori inodori; Produce fiori in spighe; sono di nozze in un film di Carlo Verdone; sono umani quelli in cui crede Marco Mengoni; Quelli di frutta non sono mucolitici; Lo sono gli abitanti di Kigali; sono di Angela in un romanzo di Frank McCourt; involucri imballaggi; Una pellicola per involucri ; Pellicola per involucri ; involucri per prodotti; Gli involucri delle uova; Formano il calice del fiore; Il sacro calice usato da Gesù durante l Ultima Cena; In fondo al calice ; Nel fiore è dentro il calice ; Un leggendario calice ; Un elemento della corolla ; La presenza in un fiore di una corolla mista; Pezzo di corolla ; Sostengono la corolla ; Il sostegno della corolla del fiore;

Cerca altre Definizioni