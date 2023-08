Formano la corolla dei fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano la corolla dei fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PETALI

Significato/Curiosita : Formano la corolla dei fiori

L'automobile, vedi toyota corolla. la corolla è una parte del fiore delle angiosperme. formata dall'insieme dei petali, costituisce la serie più interna di... Cinque petali mentre i fiori monocotiledoni hanno tre o sei petali, sebbene ci siano molte eccezioni a questa regola. la spirale o la corolla del petalo possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Formano la corolla dei fiori : formano; corolla; fiori; formano il calice del fiore; formano il pranzo; formano cooperative; formano la ghiaia; formano l equipaggio; Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla ; Un elemento della corolla ; La presenza in un fiore di una corolla mista; Pezzo di corolla ; Sostengono la corolla ; fiori ranno; fiori bianchi e tropicali simili alle camelie; Pianta delle Bignoniacee dai fiori violacei; Genere lianoso di Ranunculacee dai fiori numerosi; I fiori che rubava Nicolas Cage in un film;

