Elemento della corolla - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PETALO

la corolla è una parte del fiore delle angiosperme. formata dall'insieme dei petali, costituisce la serie più interna di elementi del perianzio

Altre risposte alla domanda : Elemento della corolla : elemento; della; corolla; elemento per costruire la bomba atomica; L elemento chimico che ha per simbolo Cs; Che è costituito da un solo elemento ; Costituiti da un solo elemento ; Un elemento radioattivo artificiale; Le sbriga chi si occupa della casa; Esponenti della destra USA; Le più occidentali isole della Grecia; Antico nome della Beozia; Popolo della Crimea d origine turca; Formano la corolla dei fiori; Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla ; Un elemento della corolla ; La presenza in un fiore di una corolla mista; Pezzo di corolla ;

