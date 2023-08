Un Lucio Cornelio dell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Lucio Cornelio dell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SILLA

Significato/Curiosita : Un lucio cornelio dell antica roma

Patrizie di roma, figlio di publio cornelio scipione, che fu console nel 218 a.c. e che morì in spagna assieme al fratello gneo cornelio scipione calvo... Disambiguazione – "lucio silla" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lucio silla (disambigua). lucio cornelio silla (in latino: lucius cornelius... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

