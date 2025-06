Il dittatore che vinse contro Mario nei cruciverba: la soluzione è Silla

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il dittatore che vinse contro Mario' è 'Silla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILLA

La soluzione Silla di 5 lettere

Perché la soluzione è Silla? SILLA è un termine che deriva da “Silla,” il dittatore romano noto per aver vinto battaglie contro Mario, celebre condottiero. La parola richiama l’idea di leadership forte e vittoria politica, spesso usata in modo figurato per indicare chi si impone con decisione. In breve, rappresenta una figura di potere che emerge vincente in situazioni di sfida o conflitto politico.

Hai trovato la definizione "Il dittatore che vinse contro Mario" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

