La Graf tedesca tra le grandi del tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Graf tedesca tra le grandi del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STEFFI

Significato/Curiosita : La graf tedesca tra le grandi del tennis

Il tennis femminile. è, assieme a serena williams, tra le uniche atlete al mondo ad aver vinto, al singolare, i quattro tornei del grande slam, la medaglia... Di o su steffi graf wikimedia commons contiene immagini o altri file su steffi graf (de, en) sito ufficiale, su steffi-graf.net. (en) steffi graf, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

