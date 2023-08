Villico fannullone dei fumetti creato da Al Capp - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Villico fannullone dei fumetti creato da Al Capp. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LI L ABNER

Significato/Curiosita : Villico fannullone dei fumetti creato da al capp

Striscia a fumetti creata dal cartoonist statunitense al capp (1909–1979) e pubblicata come striscia giornaliera sui quotidiani dal 1934 al 1977. nel 1995... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi abner (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento bibbia non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Villico fannullone dei fumetti creato da Al Capp : villico; fannullone; fumetti; creato; capp; L astuto villico alla corte di re Alboino; Piace al fannullone ; Lo perde il fannullone ; Un fannullone che vive a spese altrui; Occupano il fannullone ; Allettano il fannullone ; Hugo il fumetti sta che creò Corto Maltese; Il Dylan dei fumetti ; Il vero cognome del fumetti sta e regista Igort; La razza del Sansone dei fumetti ; L eroe dei fumetti con il fido servo Lothar; Social creato nel 2010 in cui catalogare immagini; Personaggio dei fumetti creato da Hergé; Il Matt creato re dei Simpson; Il creato re di Figaro; Il creato re di Perry Mason; Si incapp uccia di nuvole; Genere di fungo mangereccio dal grosso capp ello; Famosa capp ella in Vaticano; C è chi lo chiede al barista per il capp uccino; Vi si ammira la capp ella Colleoni;

Cerca altre Definizioni