Ventilare un ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ventilare un ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AERARE

Significato/Curiosita : Ventilare un ambiente

Desiderare, non perché non vi fossero finestre per illuminare e ventilare gli ambienti, ma perché spesso le finestre delle case romane erano sprovviste... Lattice che invece ne aumentano la morbidezza. si consiglia di lasciare aerare il futon al sole almeno tre volte alla settimana, per dissipare l'eventuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

