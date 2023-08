Vi si trova il sito archeologico di Petra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trova il sito archeologico di Petra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIORDANIA

Significato/Curiosita : Vi si trova il sito archeologico di petra

440278°e30.328889; 35.440278 petra (in arabo: , al-bitra, da pta pétra «roccia» in greco) è un sito archeologico della giordania, posto a circa... 36°30'e / 31.2°n 36.5°e31.2; 36.5 la giordania (in arabo: , al-urdunn), ufficialmente regno hascemita di giordania (in arabo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si trova il sito archeologico di Petra : trova; sito; archeologico; petra; L altopiano su cui si trova Madrid; Ritrova to archeologico; Un ritrova to scientifico; Il Campi che si trova vicino a Firenze; Vi si trova il parco archeologico di Scolacium; Giovanni Battista composito re e violinista; Squisito sugo; Edvard composito re; Il Giuseppe indimenticato direttore d orchestra composito re e saggista; Autorizza il transito ; Ritrovato archeologico ; Vi si trova il parco archeologico di Scolacium; Un suggestivo sito archeologico giordano; A 10 km dal Parco archeologico di Capo Colonna; Città pugliese del sito archeologico di Canne; Il popolo arabo che abitò a petra ; La riscoperta dei classici avviata da petra rca; Un petra rchesco sinonimo di antico; Lo era petra rca per nascita; Il titolo di petra rca e di Boccaccio;

