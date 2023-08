Il popolo arabo che abitò a Petra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il popolo arabo che abitò a Petra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NABATEI

Significato/Curiosita : Il popolo arabo che abito a petra

Cimiteri, che sopprimevano l'insegnamento religioso a scuola e che proibivano di indossare l'abito talare. inoltre al suono delle campane e ai periodi... File su nabateo bulletin of nabataean studies archiviato il 29 aprile 2016 in internet archive.: bibliografia e link su petra e i nabatei i nabatei nel negev... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

