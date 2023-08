Gli abitanti di Maia Alta e Maia Bassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli abitanti di Maia Alta e Maia Bassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERANESI

Significato/Curiosita : Gli abitanti di maia alta e maia bassa

maia alta (obermais in tedesco) è un distretto del comune di merano, con circa 3600 abitanti. maia alta è soprattutto conosciuta per essere il quartiere... Valente: la città sul confine. storie meranesi di uomini e fantasmi, milano, oge 2006. paolo valente: leggende meranesi, merano, alphabeta 2014. isbn 978-88-7223-229-3... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

