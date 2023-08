Vi si stocca materiale destinato alle fiamme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si stocca materiale destinato alle fiamme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGNAIA

Significato/Curiosita : Vi si stocca materiale destinato alle fiamme

Appiccate le fiamme a decine di case e edifici pubblici e furono trucidati sedici fra nobili, ufficiali e civili, prima che la rivolta si placasse. bixio... Trovare una strada che tuttora si chiama "via di legnaia". altri invece fanno derivare l'origine del nome legnaia dalla presenza di boschi che caratterizzava... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

