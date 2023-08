Così è il tributo destinato alle casse dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è il tributo destinato alle casse dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ERARIALE

Significato/Curiosita : Cosi e il tributo destinato alle casse dello stato

Cassa depositi e prestiti e garantiti dello stato. la società è controllata dal ministero dell'economia e delle finanze e di cassa depositi e prestiti (a... Il danno erariale, nell'ordinamento giuridico italiano, è il danno sofferto dallo stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

