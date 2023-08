Le sollevano i negozianti la mattina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sollevano i negozianti la mattina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SERRANDE

Significato/Curiosita : Le sollevano i negozianti la mattina

serrande tagliafuoco in caso di allarme. questa circostanza, unita alla necessità di poter testare semestralmente lo stato di salute delle serrande stesse...

Altre risposte alla domanda : Le sollevano i negozianti la mattina : sollevano; negozianti; mattina; sollevano la barca; Li sollevano gli atleti; sollevano veicoli; Si sollevano offendendo; Li sollevano i canottieri in atto di saluto; Aiuta i negozianti nei loro allestimenti; I negozianti con i giornali; negozianti in grembiule; Procurano merci ai negozianti ; Verbo da negozianti ; Lo fa la maestra ogni mattina ; La affollano i fedeli romani la domenica mattina ; Ruggero: musicò una celebre mattina ta; Gli Zero cantanti di Svegliarsi una mattina ; Accade quando domani mattina diviene domattina ;

