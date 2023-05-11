I negozianti con i giornali

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I negozianti con i giornali' è 'Edicole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E D I C O L E

Perchè la soluzione è Edicole? Le edicole sono piccoli punti vendita dove i negozianti offrono quotidiani e riviste ai clienti. Sono luoghi di incontro e informazione, spesso situati in zone strategiche della città. Questi negozi svolgono un ruolo importante nel diffondere notizie e cultura tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I negozianti con i giornali

I negozianti con i giornali Risposta: EDICOLE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E C O E

Inizia con: E

E Finisce con: E

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I negozianti con i giornali: risposta da 7 lettere

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