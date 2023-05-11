I negozianti con i giornali

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I negozianti con i giornali' è 'Edicole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EDICOLE

Perchè la soluzione è Edicole? Le edicole sono piccoli punti vendita dove i negozianti offrono quotidiani e riviste ai clienti. Sono luoghi di incontro e informazione, spesso situati in zone strategiche della città. Questi negozi svolgono un ruolo importante nel diffondere notizie e cultura tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I negozianti con i giornali
  • Risposta: EDICOLE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ECOE
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E
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I negozianti con i giornali: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "I negozianti con i giornali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Edicole. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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