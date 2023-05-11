I negozianti con i giornali
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I negozianti con i giornali' è 'Edicole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Edicole? Le edicole sono piccoli punti vendita dove i negozianti offrono quotidiani e riviste ai clienti. Sono luoghi di incontro e informazione, spesso situati in zone strategiche della città. Questi negozi svolgono un ruolo importante nel diffondere notizie e cultura tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I negozianti con i giornali
- Risposta: EDICOLE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ECOE
- Inizia con: E
- Finisce con: E
I negozianti con i giornali: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "I negozianti con i giornali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Edicole. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.