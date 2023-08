Lo è la situazione equivalente indicata dall ISEE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la situazione equivalente indicata dall ISEE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECONOMICA

Significato/Curiosita : Lo e la situazione equivalente indicata dall isee

Riferimento 1, 2. l'indicatore della situazione economica equivalente, in acronimo isee, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle... Rilevato mediante la contabilità economica nazionale (in europa si usa il sistema di conti detto sec95). la storia economica tenta di ricostruire il funzionamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

