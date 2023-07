Togliere i punti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Togliere i punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCUCIRE

Significato/Curiosita : Togliere i punti

Del codice della strada vede aumentare i propri punti, ad ogni illecito stradale si vede togliere punti e dovrà superare nuovamente l'esame di teoria e... Provoca non pochi grattacapi ai fratelli cesaroni, riuscendo addirittura a scucire con l'inganno del denaro all'avarissimo cesare. anche lorenzo mette in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Togliere i punti : togliere; punti; Spiegare togliere il dubbio; togliere privare; togliere la merce dal camion; L operazione di togliere le pieghe da un vestito; Annullare togliere ; Strumento per misurare la differenza di livello tra due punti ; punti no vezzoso; Gli spunti ni pomeridiani; I punti sui tessuti; Uno spunti no esotico;

Cerca altre Definizioni