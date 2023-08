L uomo mezzo salvato secondo un detto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L uomo mezzo salvato secondo un detto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVVISATO

Nargothrond e di minas tirith, fu salvato da barahir (un uomo) durante la dagor bragollach e gli diede un anello e gli fece un giuramento, per tener fede al... Dopo aver perduto tutto il proprio, si lascia attirare in una trappola. avvisato dall'unico amico rimasto a milano, il giovane altieri ingaggia una lotta...

