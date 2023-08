La santa di Wilton figlia di Edgardo il Pacifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La santa di Wilton figlia di Edgardo il Pacifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EDITTA

Significato/Curiosita : La santa di wilton figlia di edgardo il pacifico

Monaca di wilton), che gli diede una figlia, eadgyth, nel 961. dunstano fu uno dei principali consiglieri di edgardo fino alla fine del suo regno. il regno... editta è un nome proprio di persona italiano femminile. ipocoristici: ditta anglosassone: eadgyð ceco: edita croato: edita danese: edith ipocoristici:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

