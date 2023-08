Si può ordinare alla pera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può ordinare alla pera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SUCCO DI FRUTTA

Significato/Curiosita : Si puo ordinare alla pera

Marcello pera nasce a lucca il 28 gennaio del 1943. diplomatosi in ragioneria all'istituto "f. carrara" di lucca nel 1962, lavora prima alla banca toscana... Con succo di frutta, anche detto estratto, si intende il risultato dello spremere, con conseguente separazione della parte polposa, di frutti diversi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si può ordinare alla pera : ordinare; alla; pera; App per ordinare cibo a domicilio; Disciplinare, ordinare secondo norme; ordinare ; Un locale in cui si possono ordinare cappuccini; Lo può ordinare Tornatore; Si possono aprire in banca oppure alla posta; Comune serpente innocuo molto simile alla biscia; Relativo alla cadenza o caratterizzato da essa; Un addetto alla creazione di solchi nel terreno; L alunno la riceve alla fine dell anno scolastico; La normale durata delle opera zioni di carico e scarico d una nave; Opera zione volta a imprimere un contrassegno; Opera letteraria formata da estratti di altre; Opera di Beethoven da un testo di Goethe; Mese dedicato dai Romani a un noto impera tore;

Cerca altre Definizioni