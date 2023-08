Formano il calice del fiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano il calice del fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEPALI

Significato/Curiosita : Formano il calice del fiore

Nei casi più complicati, le parti del fiore sono quattro, partendo dalla più esterna fino alla più interna: calice, formato da foglioline verdi fotosintetizzanti... Convenzioni di wikipedia. in botanica, il termine sepalo indica una foglia modificata che fa parte del calice. i sepali costituiscono il calice, uno dei verticilli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

