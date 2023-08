Consumare col fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consumare col fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INCENERIRE

Significato/Curiosita : Consumare col fuoco

lasciava che i raggi del sole appiccassero l'incendio e si lasciava consumare dalle sue stesse fiamme. per via della cannella e della mirra che bruciano... Divina e che da essa scaturissero dei lampi e delle folgori, capaci di incenerire chiunque ne fosse colpito, nel caso non avesse rispettato il divieto di...