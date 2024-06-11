Lo impersonò Léonard Nimoy in Star Trek

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo impersonò Léonard Nimoy in Star Trek' è 'Spock'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPOCK

Perché la soluzione è Spock? Spock è un personaggio noto per la sua presenza nella serie Star Trek, interpretato dall’attore Léonard Nimoy. Riconoscibile per il suo temperamento calmo e razionale, rappresenta la razza vulcaniana, famosa per il suo atteggiamento logico e il rifiuto delle emozioni eccessive. La sua figura è diventata un’icona della cultura pop, simbolo di saggezza e ragionevolezza. La sua presenza nel franchise ha contribuito a definire il ruolo di personaggi intelligenti e riflessivi nella fantascienza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo impersonò Léonard Nimoy in Star Trek". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo impersonò Léonard Nimoy in Star Trek nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Spock

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo impersonò Léonard Nimoy in Star Trek" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo impersonò Léonard Nimoy in Star Trek" conferma che la soluzione 'Spock' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Spock

S Savona P Padova O Otranto C Como K Kappa

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo impersonò Léonard Nimoy in Star Trek" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spock' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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