Cattolici del Libano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cattolici del Libano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARONITI

Significato/Curiosita : Cattolici del libano

Altri significati, vedi libano (disambigua). coordinate: 33°50'n 35°46'e / 33.833333°n 35.766667°e33.833333; 35.766667 il libano (in arabo: , lubnan)... Patriarchi maroniti portano come secondo nome «boutros», in riferimento a san pietro, fondatore della chiesa di antiochia. quella maronita è l'unica chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

