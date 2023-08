Un atleta in panchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un atleta in panchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RISERVA

Significato/Curiosita : Un atleta in panchina

La panchina è un elemento dell'arredo urbano: si tratta di un sedile fisso che può ospitare più persone ed è solitamente situato all'aperto in aree pubbliche... Iniziano con o contengono il titolo. riserva di usufrutto – uno dei modi di costituzione dell'usufrutto riserva (diritto canonico) – avocazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

