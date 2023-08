Anagramma di ortensia che rima con allori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anagramma di ortensia che rima con allori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SENATORI

Significato/Curiosita : Anagramma di ortensia che rima con allori

Repubblica e i senatori quella di "senatori della repubblica" (abbreviazione sen.). senato deputato senatore a vita (ordinamento italiano) senatore di diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

