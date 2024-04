La Soluzione ♚ Berthe la pittrice de L ortensia

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Berthe la pittrice de L ortensia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MORISOT

Curiosità su Berthe la pittrice de l ortensia: Giugno - josiah child, economista e politico inglese (n. 1630) 2 luglio - ortensia mancini, nobile francese (n. 1646) 10 luglio - pio torelli di adriano,... Berthe Marie Pauline Morisot (Bourges, 14 gennaio 1841 – Parigi, 2 marzo 1895) è stata una pittrice impressionista francese, conosciuta per essere stata una dei fondatori del movimento.

