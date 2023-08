Rende pesante l aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende pesante l aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AFA

Significato/Curiosita : Rende pesante l aria

Fregiarsi del titolo di città. rende si estende dalla riva est del fiume crati a una quota altimetrica di circa 165 m s.l.m. fino alle propaggini orientali... Campionato di calcio argentino, organizzato dalla asociación de fútbol argentino (afa) dal 1893, a parte la parentesi delle edizioni 2017-2018 e 2019-2020, organizzate... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Rende pesante l aria : rende; pesante; aria; rende più salata la fattura; Nel ping-pong rende nullo il servizio; Quello di mare prende allo stomaco; Si prende senza toccarla; L amore le rende gemelle; Una pesante sfacchinata; Il metallo più pesante ; pesante come può esserlo una battuta; Quella viziata è pesante ; La pesante responsabilità d una carica; L insetto della malaria ; Varia da olio a olio; Piazza finanziaria della Svizzera; Piatti per vegetaria ni; È necessaria per riuscire a liberarsi da certe schiavitù;

Cerca altre Definizioni