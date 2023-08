Recipienti di pelle per liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti di pelle per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OTRI

Significato/Curiosita : Recipienti di pelle per liquidi

Dell'etanolo o di altri solventi organici, tale calore può persino far infiammare i vapori del solvente. viene conservato in recipienti sigillati perché... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il monte otri (in greco moderno: , traslitterato: óthrys) è una montagna della grecia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Recipienti di pelle per liquidi : recipienti; pelle; liquidi; È formato da recipienti che possono essere di ceramica; I recipienti del fioraio; Mettere il vino in grossi recipienti di legno; Grossi recipienti per la benzina; recipienti elettorali; Macchietta della pelle ; La grossa pelle del maiale; Un foro della pelle ; Consuma legna e pelle t; Un indurimento a fior di pelle ; L opacità dei liquidi ; La spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengono; Depositi per liquidi ; Si usa per chiarificare liquidi ; Conduttura per liquidi ;

Cerca altre Definizioni