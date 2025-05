Recipienti di pelle di capra nei cruciverba: la soluzione è Otri

Home / Soluzioni Cruciverba / Recipienti di pelle di capra

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Recipienti di pelle di capra' è 'Otri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTRI

Curiosità e Significato di "Otri"

La parola Otri è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Otri.

Gli otri sono recipienti tradizionali fatti di pelle di capra tesa, utilizzati per conservare e trasportare liquidi come acqua, vino o olio. La pelle, trattata e impermeabilizzata, forma una scatola flessibile e resistente, molto diffusa nel passato e ancora oggi usata in alcune culture.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Recipienti di pelleRecipienti di pelle per il trasporto d acquaRecipienti di pelle per liquidiNon fa star più nella pelleUomo capra della mitologia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Otri

Stai cercando la risposta alla definizione "Recipienti di pelle di capra"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I A L E R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INALARE" INALARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.