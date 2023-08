Ha per capitale Gerusalemme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Gerusalemme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISRAELE

Significato/Curiosita : Ha per capitale gerusalemme

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gerusalemme (disambigua). gerusalemme (afi: /eruza'lmme/; in ebraico: , yerushalayim... Altri significati, vedi israele (disambigua). coordinate: 31°n 35°e / 31°n 35°e31; 35 israele, ufficialmente stato d'israele (in ebraico: [... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

