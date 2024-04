La Soluzione ♚ Vi è il deserto del Negev La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vi è il deserto del Negev. ISRAELE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vi e il deserto del negev: Israele, ufficialmente Stato d'Israele (in ebraico: , Medinat Yisra'el; in arabo , Dawlat Isra'il), è uno Stato del Medio Oriente affacciato sul mar Mediterraneo e che confina a nord con il Libano, con la Siria a nord-est, la Giordania a est, l'Egitto a sud-ovest, con i territori palestinesi, ossia la Cisgiordania a est e la striscia di Gaza a sud-ovest, e il Mar Rosso a sud.La regione nella quale è situato Israele è stata soggetta nel tempo al dominio di numerose civiltà, tra cui cananei, egizi, israeliti, filistei, assiri, babilonesi, romani, bizantini, arabi, crociati e ottomani. In età contemporanea la regione divenne ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Israele, ufficialmente Stato d'Israele (in ebraico: , Medinat Yisra'el; in arabo , Dawlat Isra'il), è uno Stato del Medio Oriente affacciato sul mar Mediterraneo e che confina a nord con il Libano, con la Siria a nord-est, la Giordania a est, l'Egitto a sud-ovest, con i territori palestinesi, ossia la Cisgiordania a est e la striscia di Gaza a sud-ovest, e il Mar Rosso a sud.La regione nella quale è situato Israele è stata soggetta nel tempo al dominio di numerose civiltà, tra cui cananei, egizi, israeliti, filistei, assiri, babilonesi, romani, bizantini, arabi, crociati e ottomani. In età contemporanea la regione divenne ... Israele ( approfondimento) m (toponimo) (geografia) nazione ebraica situata in Medio Oriente sulla costa del Mare Mediterraneo (e un parte piccolo del Mare Rosso), con l'ebraico come lingua principale, che per statuto costituzionale segue il calendario ebraico, e la cui capitale è Gerusalemme. I suoi confini di fatto sono con l'Egitto a sud, Gaza a sud-ovest, la Cisgiordania e la Giordania a est, il Libano a nord e la Siria a nord-est riguardo al saggio ebreo Isacco Luria si narra di un suo discepolo accolto in Europa da un altro saggio che percepì il profumo d’Israele e con ciò capì che da qui arrivava nome dato al terzo patriarca ebreo Giacobbe per essere asceso ad un livello spirituale più elevato; un altro nome di Israele è Yeshurun, a sottolinearne una condizione di gioia Israele portò salvezza e redenzione anche ad Avraham ed a Isacco comunità, insieme del popolo ebraico; gli ebrei sono anche denominati "figli d'Israele" nella Torah è detto che si iniziò a definire “popolo” appunto Israele soltanto quando venne raggiunta la completezza della conoscenza, cioè con la rivelazione divina sul monte Sinai Sillabazione I | sra | è | le Pronuncia IPA: /izra'le Etimologia / Derivazione Dal nome ebraico di Giacobbe, considerato il capostipite degli odierni abitanti: un'interpretazione deduce "Dio provvede a me" dalla parola ebraica RoSh con il nome misericordioso El, appunto "iSRa-EL" () Citazione Termini correlati ( per estensione ) maghen David

maghen David (per estensione) “Mossad” Proverbi e modi di dire antica Israele : espressione non sempre corretta, vuole riferirsi al territorio ebraico prima della fondazione dello Stato d'Israele avvenuta nel 1948

: espressione non sempre corretta, vuole riferirsi al territorio ebraico prima della fondazione dello Stato d'Israele avvenuta nel 1948 Terra d'Israele : traslitterato dall'ebraico, "Eretz Israel" Altre Definizioni con israele; deserto; negev; La patria degli scrittori Oz e Yehoshua; Ha per capitale Gerusalemme; Increspano il deserto; La volpe del deserto; La base nel deserto del Nevada che custodirebbe resti di UFO; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Vi è il deserto del Negev

ISRAELE

