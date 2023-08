Non può mancare negli aeroporti e sulle navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non può mancare negli aeroporti e sulle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RADAR

Significato/Curiosita : Non puo mancare negli aeroporti e sulle navi

Nazionale per le navi da crociera; il porto marina di nettuno, con funzioni prevalentemente turistiche. la città di roma è servita da due aeroporti internazionali... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi radar (disambigua). il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

