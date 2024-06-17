Non può mancare in un osservatorio

SOLUZIONE: TELESCOPIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non può mancare in un osservatorio" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non può mancare in un osservatorio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Le 10 lettere della soluzione Telescopio:

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli S Savona C Como O Otranto P Padova I Imola O Otranto

