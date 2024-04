La Soluzione ♚ Amministratori parsimoniosi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Amministratori parsimoniosi. ECONOMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Amministratori parsimoniosi: Sue grandi capacità come generale, amministratore e politico, come uno degli statisti più completi e parsimoniosi della storia, e uno dei migliori imperatori... Per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni di famiglia", e µ (nomos) "norma" o "legge" – si intende il sistema e l'organizzazione dei mercati, risorse, della produttività e del complesso di scambi, produzioni e commerci di oggetti e servizi, come gli innumerevoli servizi dei sistemi di finanziamenti, investimenti e di fondazione di attività economiche in ogni settore, di ogni dimensione e ad ogni scopo, sistema ... Altre Definizioni con economi; amministratori; parsimoniosi; Il settore dei quotidiani con l andamento di Piazza Affari; Il settore dei quotidiani con i listini di Borsa; Chi la fa risparmia; Amministratori di aziende; Impiegati parsimoniosi;

La risposta a Amministratori parsimoniosi

ECONOMI

E

C

O

N

O

M

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Amministratori parsimoniosi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.