Focaccia romagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Focaccia romagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIADA

Significato/Curiosita : Focaccia romagnola

La piadina romagnola, tradizionalmente piada, è un prodotto alimentare tipico della romagna, composto da una sottile focaccia di farina di grano, strutto...

