La Soluzione ♚ Irrobustisce il fisico

Irrobustisce il fisico: Lo sport è qualsiasi forma di attività competitiva o di gioco che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità psicofisiche, fornendo divertimento ai partecipanti e, in alcuni casi, intrattenimento agli spettatori. Con il termine sportivo vengono definiti sia gli atleti praticanti sia gli spettatori fruitori degli spettacoli sportivi.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo sport è qualsiasi forma di attività competitiva o di gioco che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità psicofisiche, fornendo divertimento ai partecipanti e, in alcuni casi, intrattenimento agli spettatori. Con il termine sportivo vengono definiti sia gli atleti praticanti sia gli spettatori fruitori degli spettacoli sportivi.

sport  ( approfondimento) m inv

insieme di attività fisiche individuali o collettive, svolte in cambio o meno di compenso, per impegnare e mettere in atto determinate capacità psicomotorie
(familiare) fare [un po' di] movimento fisico, un poco di esercizio

Sillabazione
spòrt

Pronuncia
IPA: /'spɔrt/

Etimologia / Derivazione
dal latino desportare passato dal latino al francese desporter e dall'inglese all'italiano come sport

Citazione

Sinonimi
gioco, diporto, divertimento, svago, passatempo, hobby

Parole derivate
sportivamente, sportività, sportsman, sportivo, sport utility

Termini correlati
esercizio, coordinazione

abitudine

( per estensione ) educazione

educazione agonismo

diporto

fair play

Iponimi
alpinismo, automobilismo, pallacanestro, pugilato, calcio, canottaggio, ciclismo, equitazione, golf, ippica, motociclismo, nuoto, pallanuoto, pugilato, rugby, sci, sci-alpinismo, tennis, torrentismo, vela

Proverbi e modi di dire
cattedrale dello sport : locuzione poco diffusa per definire stadi di calcio o in genere

