Un Enrico illustre fisico

Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – Chicago, 28 novembre 1954) è stato un fisico italiano naturalizzato statunitense.

Noto principalmente per gli studi teorici e sperimentali nell'ambito della meccanica quantistica e della fisica nucleare, tra i suoi maggiori contributi si possono citare la teoria del decadimento beta, la statistica di Fermi-Dirac e i risultati riguardanti le forze nucleari debole e forte.

Dopo l'attività di ricerca alla guida del gruppo dei cosiddetti "ragazzi di via Panisperna" a Roma, si trasferì negli Stati Uniti, dove progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a fissione, che produsse la prima reazione nucleare a catena controllata, e fu uno dei direttori tecnici del Progetto Manhattan, che portò alla realizzazione della bomba atomica. Fu, inoltre, tra i primi ad interessarsi alle potenzialità della simulazione numerica in ambito scientifico, nonché l'iniziatore di una feconda scuola di fisici, tanto in Italia quanto negli Stati Uniti.

Ricevette nel 1938 il premio Nobel per la fisica per «l'identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti». In suo onore, venne dato il nome a un elemento della tavola periodica, il fermio (simbolo Fm), a un sottomultiplo del metro comunemente usato in fisica atomica e nucleare, il fermi, nonché a una delle due classi di particelle della statistica quantistica, i fermioni.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

fermi m pl

plurale di fermo

Sostantivo, forma flessa

fermi ( approfondimento) m

plurale di fermo (fisica) un metro diviso un milione di miliardi

Voce verbale

fermi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di fermare prima persona singolare del congiuntivo presente di fermare seconda persona singolare del congiuntivo presente di fermare terza persona singolare del congiuntivo presente di fermare terza persona singolare dell'imperativo presente di fermare

Sillabazione

fèr | mi

Etimologia / Derivazione

vedi fermo

Sinonimi

immobili, immoti, fissati, impalati, statici stabili, stazionari, stagnanti

non in funzione, spenti

( senso figurato ) saldi, incrollabili, immutabili, fissi, irremovibili, decisi, perseveranti, tenaci, risoluti costanti, fedeli, coerenti

saldi, incrollabili, immutabili, fissi, irremovibili, decisi, perseveranti, tenaci, risoluti costanti, fedeli, coerenti immobili, scarichi

arresti, catture, carcerazioni

Contrari