La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Duplicare illegalmente una carta di credito' è 'Clonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLONARE

Curiosità e Significato di Clonare

Vuoi sapere di più su Clonare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Clonare.

Perché la soluzione è Clonare? Clonare una carta di credito significa creare una copia identica della sua banda magnetica o chip, senza autorizzazione. È un'azione illegale che permette di utilizzare i dati della carta per acquisti fraudolenti. Questa pratica è conosciuta come clonare e rappresenta un grave reato, poiché mette a rischio le finanze e la sicurezza delle persone coinvolte.

Come si scrive la soluzione Clonare

Hai davanti la definizione "Duplicare illegalmente una carta di credito" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

L Livorno

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E T I R L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETTILI" RETTILI

