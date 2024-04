La Soluzione ♚ Piccolo essere vivente

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Piccolo essere vivente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INSETTO

Curiosità su Piccolo essere vivente: Tra l'inanimato e il mondo vivente» (ernst mayr) gli organismi risultano imparentati tra di loro. ogni organismo vivente ad oggi conosciuto deriva da... Gli insetti o entomi (Insecta Linneo, 1758) sono una classe di animali appartenenti al grande phylum degli Arthropoda. Questa classe rappresenta il più grande tra i raggruppamenti di animali che popolano la Terra, annoverando oltre un milione di specie, pari ai cinque sesti dell'intero regno animale. Si ritiene che siano tra i più antichi colonizzatori delle terre emerse in quanto fossili di insetti rinvenuti risalgono al Devoniano. L'eterogeneità nella morfologia, nell'anatomia, nella biologia e nell'etologia ha conferito agli insetti, da oltre 300 milioni di anni, un ruolo di primo piano nella colonizzazione della Terra, in qualsiasi ...

